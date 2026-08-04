Вибухи на військовому полігоні біля Хмельницького: з’явилися нові деталі трагедії, знайдено фрагменти тіл

Вибухи. / © Associated Press

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Вдень 31 липня біля Хмельницького сталися вибухи, а потім ще й сильна детонація на військовому полігоні. П’ятеро військовослужбовців вважають зниклими безвісти. Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл.

Про це повідомили у пресслужбі Державного бюро розслідувань.

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Зазначається, що станом на 3 серпня п’ятеро військовослужбовців вважають зниклими безвісти. За попередніми даними, вони розвантажували боєприпаси на складі військової частини.

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«Під час пошукових робіт виявлено фрагменти тіл. Їх передано для проведення судово-медичних та молекулярно-генетичних експертиз, які мають встановити особи загиблих. Призначено й інші необхідні експертизи», — йдеться у повідомленні.

Окрім того, внаслідок вибухів вісім військових отримали травми різного ступеня тяжкості. Загрози їхньому життю немає.

Нові деталі трагедії

У ДБР наголосили, що неконтрольована детонація на військовому обʼєкті на околиці Хмельницького сталася близько 11:55 та тривала майже до кінця дня. Досі усі служби беруть участь у ліквідації наслідків. Зокрема відбувається розмінування території за межами військового об’єкта.

«Одна з версій слідства — можливе порушення правил під час перевезення або розвантаження боєприпасів, яке могло спричинити перший вибух і подальшу детонацію. Також перевіряється версія диверсійних дій, спрямованих на знищення озброєння», — йдеться у повідомленні органу.

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Слідчі вже допитали командування та військовослужбовців частини, а також потерпілих. Було вилучено документацію щодо зберігання, перевезення та розвантаження боєприпасів. Окрім того, для розслідування створять спеціальну комісію.

Попередня кваліфікація — порушення правил поводження зі зброєю, а також із речовинами і предметами, що становлять підвищену небезпеку для оточення, яке спричинило тілесні ушкодження кільком особам.

Вибухи на полігоні біля Хмельницького

Вдень 31 липня у Хмельницькому сталися потужні вибухи, але повітряної тривоги у регіоні не було оголошено. Згодом влада заявила, що на території полігону однієї з військових частин, яка розташована коло обласного центру, сталася надзвичайна подія, унаслідок якої відбувся вибух із подальшою детонацією.

Через загрозу розльоту уламків поліція оточила небезпечну територію та провела оповіщення населення. Зокрема, людям пропонували покинути зону ураження, але відповідних заяв не надходило. Окрім того, загрози для населення не було, зокрема через забруднення повітря.

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У Командуванні наголосили, що обставини та причини інциденту встановлюють, а в Офісі генерального прокурора повідомили, що кількома військовими, які перебували на місці події, немає зв’язку.

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