Вибухи накрили Крим: під ударом могли опинитися ТЕЦ і підстанція

Вибухи у Криму / © Крымский ветер

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У тимчасово окупованому Криму вночі повідомили про серію вибухів у кількох містах півострова.

Про це повідомляє Telegram-канал Кримський вітер.

За інформацією каналу, у Сімферополі мобільні вогневі групи намагалися збивати безпілотники, однак зробити цього не вдалося.

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Також повідомляється про потужні вибухи в районі Сімферопольської ДРЕС. Очевидці стверджують, що після ударів було видно заграву та густий чорний дим.

За попередньою інформацією, під удар могла потрапити ТЕЦ.

Крім того, вибухи, за даними каналу, було чути в Євпаторії.

Пізніше, як зазначається у повідомленні, у Сімферополі пролунала ще одна серія вибухів.

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Також місцеві жителі повідомили, що близько 00:03 було завдано удару по електропідстанції у Судаку.

За їхніми словами, після цього в усьому місті зникло електропостачання, а в більшості районів також відсутнє водопостачання.

Раніше повідомлялося, що у ніч проти 23 липня окупований Крим опинився під черговою атакою БпЛА.

Ми раніше інформували, що вибухи та роботу російської ППО було чути у Феодосії, Ялті, Алушті та інших районах окупованого півострова.

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