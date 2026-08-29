Вибухи під Києвом: очевидці розповіли про перші хвилини після детонації

Внаслідок російської атаки по Бучанському району вже відомо про 27 загиблих українців / © Getty Images

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Очевидці розповіли про масштабну пожежу через детонацію, яка виникла 28 серпня внаслідок падіння російського дрона на території підприємства в селі Мила на Київщині.

Пані Людмила живе неподалік села Мила на Київщині. Вона «Суспільне» розповіла про події.

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«Бачу, всі люди йдуть у напрямку до Милої. Величезний чорний-пречорний стовп диму, сморід страшенний, але дим йшов одразу догори. Потім він почав стелитися по лісові. Потім вибухи: один, потім другий», — сказала жінка.

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Рятувальники на місці ворожого удару / © ДСНС

Ще один очевидець поділився про пережите.

«Ми проживаємо звідси за 150 метрів. Коли поїхали зі знайомими до Мили забирати дітей і собак — все горіло», — розповів він.

За його словами, дорогою вони бачили вже підбиті та звалені паркани, вибоїни в землі. На території також залишилися частини фольги та обшивки будівель, які були в епіцентрі вибуху.

Удар РФ та пожежа у селі Мила — що відомо

Пізно увечері, 28 серпня, у Бучанському районі Київської області, поблизу траси Київ — Чоп, внаслідок російської атаки БпЛА виникла масштабна пожежа. Офіс генпрокурора повідомляв про загоряння та детонацію на території підприємства у селі Мила.

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За даними Київської ОВА, внаслідок атаки та детонації пошкоджено близько 50 житлових будівель у Бучанському районі. Серед постраждалих — сімох госпіталізували. Із зони надзвичайної події евакуювали 381 особу, з них 59 дітей. У Дмитрівці розгорнули оперативний штаб для допомоги мешканцям. За останніми даними, 27 загиблих.

Також стало відомо про загибель очільника Дмитрівської громади Тараса Дідича, який одним із перших прибув на місце події.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на вибухи та повідомив, що винні понесуть наказання.

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