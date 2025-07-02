Вибухи під Житомиром: кількість постраждалих збільшилася, серед них 4 дітей

Голова Житомирської ОВА про вибухи під Житомиром

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Внаслідок вибухів під Житомиром, поблизу села Березина, зросла кількість постраждалих.

Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає кореспондент ТСН з місця події.

Бунечко підтвердив, що два потужні вибухи сталися на одному з приватних підприємств.

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За його інформацією, кількість загиблих залишилася без змін — це двоє людей.

«На жаль, попередньо маємо 2-х загиблих. Одного вже деблоковано. Іншого зараз ще шукають рятувальники. Ті, хто загинули, знаходилися на підприємстві», — каже Бунечко

Проте кількість поранених зросла до 24 людей. Серед них 4 дитини.

«Багато постраждалих були вдома. Із 24 людей, доставлених до медзакладів, є 4 дітей. Окрім того, фіксуємо самозвернення людей, тому додаткову інформацію подамо пізніше», — сказав голова ОВА.

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Він додав, що близько 25 будинків знищені повністю, а про кількість пошкоджених будинків повідомлять пізніше, бо зараз триває огляд всіх домоволодінь.

В ОВА запевнили, що всім людям, які постраждали, буде забезпечено тимчасове перебування в комунальних закладах, які зараз вже готуються до прийому.

«По завершенні буде розблоковано одну полосу дороги. Наразі надано проїзд лише по одній частині траси Київ-Чоп», — додав Бунечко.

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Нагадаємо, що сьогодні ввечері біля Житомира пролунали два потужні вибухи.

За останніми даними, внаслідок вибуху двоє людей загинуло. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей про причини такого потужного вибуху не розголошують.