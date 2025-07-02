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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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Вибухи під Житомиром: кількість постраждалих збільшилася, серед них 4 дітей

Внаслідок вибухів під Житомиром загинули двоє людей, 24 дістали поранення, серед них 4 дітей.

Автори публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук Фото автора: Валерія Ковалінська Валерія Ковалінська
Голова Житомирської ОВА про вибухи під Житомиром

Голова Житомирської ОВА про вибухи під Житомиром

Внаслідок вибухів під Житомиром, поблизу села Березина, зросла кількість постраждалих.

Про це розповів голова Житомирської ОВА Віталій Бунечко, передає кореспондент ТСН з місця події.

Бунечко підтвердив, що два потужні вибухи сталися на одному з приватних підприємств.

За його інформацією, кількість загиблих залишилася без змін — це двоє людей.

«На жаль, попередньо маємо 2-х загиблих. Одного вже деблоковано. Іншого зараз ще шукають рятувальники. Ті, хто загинули, знаходилися на підприємстві», — каже Бунечко

Проте кількість поранених зросла до 24 людей. Серед них 4 дитини.

«Багато постраждалих були вдома. Із 24 людей, доставлених до медзакладів, є 4 дітей. Окрім того, фіксуємо самозвернення людей, тому додаткову інформацію подамо пізніше», — сказав голова ОВА.

Він додав, що близько 25 будинків знищені повністю, а про кількість пошкоджених будинків повідомлять пізніше, бо зараз триває огляд всіх домоволодінь.

В ОВА запевнили, що всім людям, які постраждали, буде забезпечено тимчасове перебування в комунальних закладах, які зараз вже готуються до прийому.

«По завершенні буде розблоковано одну полосу дороги. Наразі надано проїзд лише по одній частині траси Київ-Чоп», — додав Бунечко.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:

25 хат знищено! Наслідки вибухів під Житомиром! Руїни, пожежі, зaгuблі

Нагадаємо, що сьогодні ввечері біля Житомира пролунали два потужні вибухи.

За останніми даними, внаслідок вибуху двоє людей загинуло. Поліція і ДСНС працюють на місці вибуху поблизу Житомира, але жодних деталей про причини такого потужного вибуху не розголошують.

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