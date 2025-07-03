Вибухи під Житомиром: очевидці розповіли, що дивом залишилися живі

Вибухи під Житомиром / © ТСН

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Увечері середи, 2 липня 2025 року, поблизу села Березина біля Житомира прогриміли два потужні вибухи. За офіційною інформацією, вибух стався на території місцевого підприємства. Загинули двоє людей. Ще 24 — зазнали поранень, серед них четверо дітей.

Про це інформує кореспондентка ТСН з місця подій.

Село перетворилося на суцільну зону руйнувань: знищено 25 будинків, десятки автомобілів понівечено, скло та уламки розкидані всюди.

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“Ось так виглядає заправка після вибуху: скло, пластик, уламки — під ногами. Комунальники вже працюють, розчищають”, — повідомила журналістка.

Любов і Василь живуть неподалік: “У нас теж усе побито. Невістку забрала “швидка”, контузія, тиск, вухо не чує… Вона була на вулиці — Бог змилувався, що не повбивало”.

Один з очевидців пригадує: “Вибухи, жінки кричали. Я саме нахилився зав’язати шнурки — і в цей момент мене засипало склом. Добре, що тільки руку порізало”.

Місцевий житель Юрій Івашина розповів, що його дружина з онукою встигли забігти до погреба після першого вибуху.

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Після вибухів на Житомирщині у місцевих вибиті вікна та двері, понівечені будинки, побиті машини. Усе довкола — в уламках.

Рух транспорту потроху відновлюють, хоча залучені поки не всі смуги. Роботи з ліквідації наслідків тривають.

ЕКСКЛЮЗИВНЕ ВІДЕО З-ПІД ЖИТОМИРА! ДВА ВИБУХИ! У СЕЛІ ЗРУЙНОВАНО 25 ХАТ!