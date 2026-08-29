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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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86
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Вибухи, пожежа і детонація на Житомирській трасі: загинули десятки людей — нові дані від влади

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
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Вибух.

Вибух / © Getty Images

Напередодні російська армія атакувала Бучанський район на Київщині. Сильні пожежі та детонація сталася у населених пунктах, що розташовані на Житомирській трасі. Кількість жертв зросла до 37 осіб.

Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.

«Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Страшна і непоправна втрата», — наголосив чиновник.

За його словами, рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії.

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