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Вибухи, пожежа і детонація на Житомирській трасі: загинули десятки людей — нові дані від влади
Напередодні російська армія атакувала Бучанський район на Київщині. Сильні пожежі та детонація сталася у населених пунктах, що розташовані на Житомирській трасі. Кількість жертв зросла до 37 осіб.
Про це повідомив очільник Київської обласної державної адміністрації Тимур Ткаченко.
«Кількість загиблих у Бучанському районі зросла до 37. Страшна і непоправна втрата», — наголосив чиновник.
За його словами, рятувальники та всі відповідні служби продовжують працювати на місці трагедії.
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