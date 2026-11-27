Атака на Ізюм. / © Ізюмська МВА

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Пізно увечері та посеред ночі 27 листопада російська армія завдала комбінованого удару по Ізюму Харківської області. Зрання РФ атакувала ще й обласний центр. Є потерпілі.

Атака на Харків

Російська армія вранці 27 листопада атакувала Харків ударними безпілотниками. Під ворожим ударом опинилися Шевченківський та Київський райони міста. Внаслідок атаки постраждали троє людей.

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Про це повідомили міський голова Харкова Ігор Терехов та начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

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За словами Терехова, близько 7:45 російський дрон влучив в автозаправну станцію у Шевченківському районі. Уже за кілька хвилин стало відомо про ще одну атаку — ворожий безпілотник ударив по Київському району.

Спочатку інформації про постраждалих не надходило. Однак згодом стало відомо, що внаслідок влучання у Шевченківському районі травмувалися троє людей.

Медики надають постраждалим необхідну допомогу. На місцях ударів працюють екстрені служби. Обставини та наслідки атаки уточнюються.

Удари по Ізюму — що відомо

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В Ізюмській міській військовій адміністрації повідомили, що перший удар стався близько 23:30 26 листопада. Росіяни застосували реактивну систему залпового вогню. Внаслідок обстрілу пошкоджено декілька багатоквартирних житлових будинків, адміністративні споруди, будівлю комунального підприємства та автомобілі.

Наступна атака сталася менш ніж за годину. За попередніми даними, російські ударні безпілотники влучили в районі залізничного ринку. Там загорілася господарська споруда, пошкоджено сусідні приватні будинки.

Ще одне влучання зафіксували у багатоквартирному будинку в південній частині Ізюма.

Нагадаємо, напередодні російська армія влаштувало пекло для Харкова. На світанку безпілотник атакував багатоповерхівку у Новобаварському районі - «прилетіло» просто в квартиру. На момент удару там перебувало двоє людей — подружжя. І чоловік, і жінка загинули.

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Посеред дня РФ знову вдарила по Харкову — вгатили по навчальному закладу. Влучання було у головний корпус Національного аерокосмічного університету «ХАІ». Ворог поцілив у музей закладу на третьому поверсі. Постраждали четверо працівників.

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