- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 625
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи прогриміли у великому обласному центрі України: тривоги не було
Влада попереджала лише про загрозу ворожих дронів для громад Запорізької області.
У Запоріжжі вранці 24 квітня пролунали вибухи. Водночас повітряна тривога у місті не оголошувалась.
Про це повідомило «Суспільне».
«У деяких районах Запоріжжя чутно вибухи. Повітряну тривогу в місті та області не оголошували», — вказано в заяві.
Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв, що у громадах області, крім самого Запоріжжя, була оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних дронів.
Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російська армія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками.
Зокрема, під ворожими ударами перебувала Одеса. У місті зруйновано триповерховий та два двоповерхові житлові будинки, виникли пожежі. Загинуло подружжя пенсіонерів, ще 15 осіб дістали поранення. Рятувальники евакуювали 20 людей і продовжують ліквідацію наслідків на місцях влучань.