Вибухи прогриміли у великому обласному центрі України: тривоги не було

Влада попереджала лише про загрозу ворожих дронів для громад Запорізької області.

Дим від вибухів / Ілюстративне фото

Дим від вибухів / Ілюстративне фото / © pixabay.com

Доповнено додатковими матеріалами

У Запоріжжі вранці 24 квітня пролунали вибухи. Водночас повітряна тривога у місті не оголошувалась.

Про це повідомило «Суспільне».

«У деяких районах Запоріжжя чутно вибухи. Повітряну тривогу в місті та області не оголошували», — вказано в заяві.

Очільник ОВА Іван Федоров повідомляв, що у громадах області, крім самого Запоріжжя, була оголошена повітряна тривога через загрозу російських ударних дронів.

Нагадаємо, у ніч проти 24 квітня російська армія вкотре атакувала Україну ударними безпілотниками.

Зокрема, під ворожими ударами перебувала Одеса. У місті зруйновано триповерховий та два двоповерхові житлові будинки, виникли пожежі. Загинуло подружжя пенсіонерів, ще 15 осіб дістали поранення. Рятувальники евакуювали 20 людей і продовжують ліквідацію наслідків на місцях влучань.

