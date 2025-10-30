- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 2836
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи пролунали на Івано-Франківщині
Вранці 30 жовтня в Івано-Франківській області зафіксовано вибухи
Зранку понеділка, 30 жовтня, в Івано-Франківській області пролунали вибухи.
Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.
Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 4:30 ранку. Вже з 4:44 місцеві Telegram-канали почали інформувати про серію вибухів у різних районах області.
Світлана Онищук попереджала мешканців про загрозу атаки дронів-камікадзе та ракет із боку РФ і закликала не ігнорувати сигнали тривоги.
Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 30 жовтня здійснює масовану комбіновану атаку на Україну.
Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 30 жовтня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».