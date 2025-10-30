ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
2836
1 хв

Вибухи пролунали на Івано-Франківщині

Вранці 30 жовтня в Івано-Франківській області зафіксовано вибухи

Ігор Бережанський
Вибухи пролунали на Івано-Франківщині

Вибухи пролунали на Івано-Франківщині / © із соцмереж

Зранку понеділка, 30 жовтня, в Івано-Франківській області пролунали вибухи.

Про це повідомила голова ОВА Світлана Онищук.

Повітряну тривогу в регіоні оголосили о 4:30 ранку. Вже з 4:44 місцеві Telegram-канали почали інформувати про серію вибухів у різних районах області.

Світлана Онищук попереджала мешканців про загрозу атаки дронів-камікадзе та ракет із боку РФ і закликала не ігнорувати сигнали тривоги.

Раніше повідомлялося, що Росія в ніч проти 30 жовтня здійснює масовану комбіновану атаку на Україну.

Ми раніше інформували, що у Росії в ніч проти 30 жовтня було зафіксовано зліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому «Оленья».

2836
