Укрaїнa
167
Вибухи пролунали в Ізмаїлі під час атаки дронів

В Ізмаїлі на Одещині під час повітряної тривоги пролунали вибухи на тлі атаки ударних безпілотників.

Ігор Бережанський
Вибухи пролунали у Ізмаїлі

Вибухи пролунали у Ізмаїлі / © Укрінформ

В Ізмаїлі в ніч проти 26 грудня пролунала серія вибухів під час повітряної тривоги.

Про це йдеться у повідомленні Суспільного.

«В Ізмаїлі лунають вибухи», — йдеться у повідомленні.

Перед вибухами Повітряні сили повідомили про рух кількох ударних безпілотників у напрямку міста.

Раніше повідомлялося, що війна та обстріли цього року продемонстрували, яку кількість повітряних цілей спроможні одночасно застосовувати росіяни.

Ми раніше інформували, що масований обстріл енергетичної інфраструктури України 23 грудня мав на меті відрізати ключові атомні потужності від загальної мережі.

