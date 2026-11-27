Вибухи на Рівненщині — ілюстративне фото / © Associated Press

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Увечері 27 листопада в небі над Рівненською областю пролунала серія вибухів. Гучні звуки чули жителі обласного центру та населених пунктів поблизу міста Березне.

Вибухи у Рівненській області: де чули гучні звуки та що відомо про ППО

Про вибухи ввечері п'ятниці, 27 листопада, повідомляли місцеві жителі під час повітряної тривоги. За словами очевидців, гучні звуки чули мешканці Рівного та його околиць, а також жителі Березнівської громади.

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За попередньою інформацією місцевих моніторингових Telegram-каналів, вибухи могли бути пов'язані з роботою української протиповітряної оборони, яка відбивала повітряну атаку.

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Дані про можливі наслідки атаки, зокрема падіння уламків, уточнюються.

Нагадаємо, 27 листопада вибухи також пролунали в Івано-Франківській області. Під час повітряної тривоги гучно було у місті Бурштин. За попередньою інформацією, вибухи пролунали близько 13:15 на тлі загрози атаки реактивного безпілотника.

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