Укрaїнa
80
1 хв

Вибухи пролунали в Охтирці, Дніпрі, Кривому Розі та Одесі: Україну атакують російські дрони

У нічний час у кількох містах України пролунали вибухи — про це повідомляють моніторингові спільноти на тлі повітряних тривог.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Сумській області, зокрема в районі Охтирки, було чути звуки вибухів після атаки російських дронів. Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали. Деталі щодо причин та наслідків наразі уточнюються.

Також вибухи фіксували у Дніпрі. За даними з відкритих моніторингових джерел, у регіоні в цей час діяла повітряна тривога.

Крім того, повідомляється про вибухи у Кривому Розі та районі міста. Місцеву владу закликали мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Вибухи чули й в Одесі. Офіційної інформації про наслідки станом на цей момент немає.

У Повітряних силах ЗСУ традиційно закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Інформація щодо всіх подій уточнюється.

Нагадаємо, що у Криму пролунала серія вибухів: повідомляють про атаку "добрих дронів": міст перекрито

80
