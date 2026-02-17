Вибухи пролунали в Охтирці, Дніпрі, Кривому Розі та Одесі: Україну атакують російські дрони

Дрон / © ТСН.ua

У Сумській області, зокрема в районі Охтирки, було чути звуки вибухів після атаки російських дронів. Про це повідомляють моніторингові Telegram-канали. Деталі щодо причин та наслідків наразі уточнюються.

Також вибухи фіксували у Дніпрі. За даними з відкритих моніторингових джерел, у регіоні в цей час діяла повітряна тривога.

Крім того, повідомляється про вибухи у Кривому Розі та районі міста. Місцеву владу закликали мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Вибухи чули й в Одесі. Офіційної інформації про наслідки станом на цей момент немає.

У Повітряних силах ЗСУ традиційно закликають не ігнорувати сигнали повітряної тривоги та дотримуватися правил безпеки. Інформація щодо всіх подій уточнюється.

