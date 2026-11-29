Дрони атакували «КуйбишевАзот» / © ГУР Міноборони

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У ніч на 29 листопада оператори далекобійних дронів ГУР МО України завдали удару по одному з важливих підприємств ВПК Росії — «КуйбишевАзот». Він розташований у місті Тольятті Самарської області.

Про це повідомили у пресслужбі Головного управління розвідки Міноборони.

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Уражений російський військовий об’єкт — одне з найбільших підприємств хімічної промисловості ворога. Воно виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов’язкі поліаміди для ракетної галузі.

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На території «КуйбишевАзоту» зафіксовано численні вибухи та масштабну пожежу.

Дрони ГУР атакують Росію — останні новини

Оператори далекобійних засобів ГУР МО України знищили важливий військовий об’єкт Росії — багатофункціональний розвідувально-інформаційний комплекс повітряно-космічної оборони «МРИК-ВКО», розташований у Смоленській області.

Зазначається, що цей об’єкт росіяни використовували для моніторингу повітряного та космічного простору з метою забезпечення роботи систем ППО/ПРО. Зокрема, комплекс міг виявляти літальні апарати з малою радіолокаційною помітністю, а також — крилаті ракети в радіусі 2500 км.

Далекобійні дрони ГУР МО України атакували нафтопереробний завод у місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю Росії. Під ударом опинилися ключові виробничі потужності, резервуарний парк і транспортні трубопроводи. На підприємстві спалахнула пожежа.

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НПЗ потужністю до 5,2 мільйона тонн переробки нафти на рік виробляє бензин, дизель і мазут, які Росія використовує, зокрема, для забезпечення своєї армії. Нова атака припала на період відновлення заводу після попередніх уражень. Тому тепер російській воєнній машині доведеться втрачати час і темпи у своїх злочинних планах.

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