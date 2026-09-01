Атака на пункт пропуску «Орлівка» / © Олег Кіпер / Одеська ОВА

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У ніч проти 1 вересня Росія завдала масованого комбінованого удару по Одеській області. Унаслідок ударів постраждали цивільна та критична інфраструктура. Зокрема, під атакою опинився міжнародний пункт пропуску «Орлівка» на кордоні з Румунією.

Про це повідомив керівник Одеської ОВА Олег Кіпер.

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За його словами, внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

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Окрім того, пошкоджено два житлових будинки, виникло загоряння на території швейного цеху. Також росіяни атакували міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення «Орлівка». Пожежі оперативно локалізували працівники ДСНС.

Атака по КПП «Орлівка»: чи працює пункт пропуску — що відомо

У ДПСУ уточнили, що станом на ранок через ворожу атаку тимчасово не працює пункт пропуску «Орлівка».

«Вночі росія атакувала ударними БпЛА типу „Shahed“ міжнародний пункт пропуску для поромного сполучення „Орлівка“, що на кордоні з Румунією. Внаслідок атаки влучання зафіксовано по будівлі та території пункту пропуску, виникли пожежі, які локалізували рятувальники», — йдеться у повідомленні.

За інформацією прикордонників, оформлення громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску тимчасово призупинено. Про це повідомили румунській стороні.

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Транспорт перенаправляється до інших пунктів пропуску. Пасажирів просять враховувати цю інформацію під час планування перетину державного кордону.

© Олег Кіпер / Одеська ОВА

Атака по Одесі та області — останні новини

Нагадаємо, вранці пресслужба Ізмаїльської районної державної адміністрації поінформувала про атаку на КПП «Орлівка». Цей пункт пропуску — це поромний комплекс через річку Дунай, який сполучає Україну та румунське місто Ісакча.

Також росіяни завдали удару по Одесі. У місті лунали гучні вибухи. Внаслідок атаки є руйнування інфраструктурних об’єктів.

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