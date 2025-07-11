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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
832
Час на прочитання
1 хв

Вибухи та пожежі у Харкові 11 липня: багато постраждалих

Уранці, 11 липня, росіяни завдали удару по Харкову, у Салтівському районі виникла пожежа, є постраждалі.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Харкові було неспокійно

У Харкові було неспокійно / © Associated Press

Російські війська здійснили чергову атаку на Харків, застосувавши ударні безпілотники типу «Шахед».

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

«До девʼяти зросла кількість постраждалих після ранкового обстрілу міста», — уточнив він.

Раніше повідомлялося про трьох постраждалих.

За словами мера, одне з влучань зафіксоване в центральній частині Харкова — у районі житлової забудови. Також внаслідок обстрілу пошкоджено медичний заклад. У Салтівському районі міста виникла пожежа. Екстрені служби працюють на місцях влучань.

Раніше повідомлялося, що у Харкові зафіксовано влучання в триповерхову будівлю та на подвір’я. Пошкоджено будівлю, зайнялися конструктивні елементи — площа пожежі близько 20 кв.м.

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Дата публікації
Кількість переглядів
832
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