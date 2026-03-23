Вибухи в Бучі: затриманий розкрив шокувальні подробиці, чому виконував накази

Теракт у Бучі / © Національна поліція України

У Бучі затримали підозрюваного у скоєнні теракту, внаслідок якого 23 березня постраждало двоє правоохоронців. Чоловік стверджує, що діяв за вказівкою невідомих осіб, які шантажували його вбивством матері.

Про це повідомляє Національна поліція України.

Затриманий розповів, що комунікація з кураторами розпочалася в онлайн-грі. Після цього йому почали надходити повідомлення з детальним описом пересувань його матері. За словами фігуранта, невідомі висунули ультиматум: або він розкладає пакунки у визначених місцях, або його рідна людина постраждає.

«Він сказав, мовляв, так і так, ми знаємо, де твоя мама. Він каже, ми бачимо, що вона ходить, там багато людей. Ми все бачимо. Мовляв, ти або робиш те, що ми тобі скажемо, або з твоєю мамою щось буде», — зазначив підозрюваний.

Він додав, що куратори обіцяли: пакунки згодом заберуть інші особи, які мають приїхати на місце.

«Про гроші він мені нічого не говорив. Він мені просто почав погрожувати за маму. Він просто говорив: я знаю, де ти живеш, я тут ходжу постійно. Він погрожував», — зазначив чоловік під час свідчень.

Що відомо про теракт у Бучі

Раніше ми писали, що інцидент стався у понеділок вранці поблизу багатоквартирного будинку в Бучі. Після першого вибуху, який пошкодив вікна будівлі, на місце прибули оперативні служби. Під час огляду території стався другий вибух, внаслідок якого двоє поліцейських дістали поранення середньої тяжкості.

Постраждалих госпіталізовано, їхньому життю нічого не загрожує. Поліція офіційно кваліфікувала справу як терористичний акт. Територія залишається оточеною, тривають слідчі дії та пошук інших можливих вибухових пристроїв.

Згодом правоохоронці затримали виконавця подвійного теракту, яким виявився 21-річний житель Бучі.