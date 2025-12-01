ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
403
1 хв

Вибухи у Дніпрі: ворог вгатив балістикою по місту

Вибухи у Дніпрі пролунали 1 грудня близько 10:15 під час повітряної тривоги.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
РФ атакували Дніпро

РФ атакували Дніпро / © скриншот з відео

Сьогодні, 1 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру.

Про це повідомив в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.

«Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з’ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях», — зазначив він.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що удар ракети у Дніпрі стався поряд СТО.

Перед тим як пролунали вибухи в Дніпрі, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу та закликали жителів міста сховатися в укриттях.

Нагадаємо, що зранку 1 грудня ворог дронами атакував Миколаїв. Унаслідок атаки «Шахедів» там зайнялася покрівля багатоповерхівки.

