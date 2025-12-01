- Дата публікації
Вибухи у Дніпрі: ворог вгатив балістикою по місту
Вибухи у Дніпрі пролунали 1 грудня близько 10:15 під час повітряної тривоги.
Сьогодні, 1 грудня, війська РФ завдали ракетного удару по Дніпру.
Про це повідомив в.о. очільника Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко.
«Ракетна атака на Дніпро. Всі деталі з’ясовуються. До відбою перебувайте у безпечних місцях», — зазначив він.
Місцеві ЗМІ повідомляють, що удар ракети у Дніпрі стався поряд СТО.
Перед тим як пролунали вибухи в Дніпрі, Повітряні сили попереджали про загрозу застосування балістичного озброєння з Таганрогу та закликали жителів міста сховатися в укриттях.
Нагадаємо, що зранку 1 грудня ворог дронами атакував Миколаїв. Унаслідок атаки «Шахедів» там зайнялася покрівля багатоповерхівки.