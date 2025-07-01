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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
3458
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Донецьку та Луганську й атака на Запоріжжя: головні новини ночі 1 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 липня 2025 року:

  • “Дуже жирно”: у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку Читати далі –>

  • У ЦПД заявили, що у Луганську під удар дронів потрапила логістика росіян Читати далі –>

  • Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя Читати далі –>

  • Запоріжжя атакували безпілотники: прозвучали вибухи Читати далі –>

  • РФ завдала 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району (фото) Читати далі –>

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