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Вибухи у Донецьку та Луганську й атака на Запоріжжя: головні новини ночі 1 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 1 липня 2025 року:
“Дуже жирно”: у ЦПД натякнули на успішний удар по окупантах у Донецьку Читати далі –>
У ЦПД заявили, що у Луганську під удар дронів потрапила логістика росіян Читати далі –>
Через атаку росіян сталося займання в одному з районів Запоріжжя Читати далі –>
Запоріжжя атакували безпілотники: прозвучали вибухи Читати далі –>
РФ завдала 4 удари по Запоріжжю та Запорізькому району (фото) Читати далі –>