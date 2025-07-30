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Вибухи у Харкові та нова заява Трампа: головні новини ночі 30 липня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 липня 2025 року:
У Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи Читати далі –>
У Харкові прогриміли вибухи: перші подробиці російської атаки Читати далі –>
Російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині Читати далі –>
Був терплячим, але терпець урвався: у Держдепі пояснили скорочення ультиматуму Трампа Читати далі –>
Унаслідок російської атаки у Харкові постраждало троє осіб Читати далі –>