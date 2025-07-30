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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
478
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Харкові та нова заява Трампа: головні новини ночі 30 липня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 30 липня 2025 року:

  • У Миколаєві та на Дніпропетровщині прозвучали вибухи Читати далі –>

  • У Харкові прогриміли вибухи: перші подробиці російської атаки Читати далі –>

  • Російські військові просунулися поблизу кількох населених пунктів на Донеччині Читати далі –>

  • Був терплячим, але терпець урвався: у Держдепі пояснили скорочення ультиматуму Трампа Читати далі –>

  • Унаслідок російської атаки у Харкові постраждало троє осіб Читати далі –>

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