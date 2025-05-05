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Вибухи у Конотопі та припинення робота Skype: головні новини ночі 5 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 травня 2025 року:
РФ має успіхи на межі торецького та покровського напрямків — військовий оглядач Читати далі –>
Режим "Ковер": Москву атакували невідомі безпілотники Читати далі –>
Росіяни атакували Конотоп: били з інтервалами навмисно, щоб нанести більше шкоди Читати далі –>
Skype назавжди припиняє свою роботу Читати далі –>
Алькатрас 2.0: Трамп оголосив про відновлення легендарної в’язниці Читати далі –>