Вибухи у Криму: масштабна пожежа спричинила блекаут

У понеділок, 13 жовтня, невідомі безпілотники знову атакували тимчасово окупований Крим. Є повідомлення про влучення у Таврійську ТЕС, внаслідок чого у Сімферополі та Феодосії спостерігаються перебої з електропостачанням.

Про це повідомляє «Крымский ветер».

Крім ТЕС, повідомляють про ймовірні удари по підстанції «Кафа» (220 кВ) — поруч помічена пожежа. Цей об’єкт забезпечує розподіл електроенергії між північною та східною частинами півострова. В окрузі Гвардійського також лунали вибухи — це місце розташування складів, з яких, за даними ЗМІ, росіяни запускають «Шахеди» по материковій Україні.

Телеграм-канали додають, що на півночі Криму близько опівночі відключали мобільний Інтернет, а згодом у деяких селах вимкнули електрику.

У Феодосії через пожежу на нафтобазі змінили маршрути руху транспорту, мешканців просять зробити запас води.

Влада міста закликала жителів села Приморське, сіл Берегове та Ближні Камиші зробити запас води. Обіцяють організувати підвезення води у цистернах.

Раніше повідомлялося, що у Феодосії спалахнула пожежа на нафтобазі після повторної атаки дронів. У результаті атаки спалахнуло щонайменше три резервуари за паливом.