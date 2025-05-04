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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1330
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Києві та пожежа у Черкасах: головні новини ночі 4 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Київ

Атака на Київ / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 травня 2025 року:

  • У Києві впали уламки дронів: де спалахнули пожежі Читати далі –>

  • У Черкасах через атаку дронів РФ сталося одразу кілька пожеж Читати далі –>

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  • Вночі 4 травня російські БпЛА атакували Київ: озвучені наслідки атаки на столицю (фото) Читати далі –>

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