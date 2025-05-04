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Вибухи у Києві та пожежа у Черкасах: головні новини ночі 4 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 травня 2025 року:
У Києві впали уламки дронів: де спалахнули пожежі Читати далі –>
У Черкасах через атаку дронів РФ сталося одразу кілька пожеж Читати далі –>
У Києві унаслідок російської атаки постраждав відомий ТРЦ — соцмережі (відео) Читати далі –>
Росія ударила по українських містах дронами: де прозвучали вибухи Читати далі –>
Вночі 4 травня російські БпЛА атакували Київ: озвучені наслідки атаки на столицю (фото) Читати далі –>