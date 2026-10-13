Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

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У ніч проти вівторка, 13 жовтня (від 18:00 12 жовтня), Росія атакувала 5 балістичними ракетами Іскандер-М/С-400 із Брянської області, 9 баражуючими боєприпасами «Бандероль»/«Дань-Т» та 108 ударними БпЛА типу Shahed (74 із них — реактивні), «Гербера», дронами-імітаторами типу «Пародія» із напрямків: Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ — РФ, ТОТ Донецьк, ТОТ АР Крим — Гвардійське.

Про це повідомила Командування Повітряних сил у Telegram.

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Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Збито/подавлено 88 ворожих БпЛА

«За попередніми даними, станом на 08:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 88 ворожих БпЛА типу Shahed (58 із них — реактивні), «Гербера», дронів інших типів», — йдеться у повідомленні.

У Повітряних силах повідомили, що зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника на 17 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 7 локаціях.

Крім того, зафіксовано влучання баражуючих боєприпасів у місті Харків, частина із них цілей не досягла.

«Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!» — опередили у Повітряних силах.

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Росія від ранку атакує Київ: пошкоджено будинок, постраждала жінка

Зранку вівторка, 13 жовтня, армія РФ атакує Київ безпілотниками. Зокрема, під прицілом опинився Дарницький район. Травми отримала одна жінка.

«У Дарницькому районі уламки БпЛА пошкодили двоповерховий приватний житловий будинок та огорожу подвірʼя», — написав мер Києва Віталій Кличко у Telegram.

Крім того, пізно увечері 12 жовтня агресорка Росія вдарила по Києву до тривоги. Влучання сталося у Дніпровському районі столиці — було атаковано обʼєкт транспортної інфраструктури.

Повітряні сили ЗСУ повідомили: попередньо, РФ вдарила по Києву шістьма балістичними ракетами. Їхній тип поки не встановлено. Військові наголосили, що інформації щодо пусків з території противника не поступало. Причини встановлюються.

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Росія масовано вдарила по Київщині: у вогні чотири райони, загинула людина

Упродовж минулої доби російські атаки на Київщину забрали життя однієї людини. Ще троє жителів області зазнали травм. Руйнування та пошкодження зафіксували в чотирьох районах

Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Загалом від ворожих ударів постраждав 21 об’єкт. Серед них — 11 приватних домоволодінь, чотири транспортні засоби, адміністративні приміщення, будинок культури, заклад освіти, складська будівля та об’єкт інфраструктури.

У Броварському районі пошкоджено два приватні домоволодіння та автомобіль.

У Бучанському районі зафіксовано пошкодження дев’яти приватних домоволодіннь, двох транспортних засобів та складської будівлі.

У Білоцерківському районі пошкоджено приміщення адміністративної будівлі, будинок культури, заклад освіти та транспортний засіб.

У Фастівському районі внаслідок російської атаки пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Атака на Львів та область: уламки впали на будинки, вирують пожежі

У Львові вранці 13 жовтня пролунали вибухи на тлі загрози атаки російських безпілотників. Під час першої повітряної тривоги цієї ночі у Львові працювали сили протиповітряної оборони. На одній із вулиць міста згодом виявили уламки ворожого безпілотника.

У селі Муроване Львівського району уламки дронів впали на три житлові будинки, почалися пожежі, також пошкоджені три автомобілі.

Охоплений вогнем будинок у Мурованому на Львівщині після атаки БпЛА / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Мурованому на Львівщині після атаки БпЛА / © ДСНС

Ліквідація пожежі в Мурованому на Львівщині після атаки БпЛА / © ДСНС

Ворог агакував Хмельниччину «Шахедами»: пошкоджено медустанову, серед поранених — пацієнти

Упродовж доби ворог неодноразово атакував Хмельниччину ударними безпілотниками. Працювали сили ППО, є збиття.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін у Facebook.

«Під час однієї з атак пошкоджено вікна та вхідну групу одного з медичних закладів області, а також автомобілі, припарковані поруч. Четверо пацієнтів, які перебували на лікуванні, отримали незначні травми. Їм надали необхідну медичну допомогу», — йдеться у повыдомленны.

Інформація про загиблих не надходила.

Обстріл Рівненщини: окупанти вдарили по підприємству, у будинках вибито вікна

Упродовж доби російські війська завдали ударів по Сарненському району Рівненської області. Зафіксовано декілька влучань по промисловому об’єкту та пошкодження цивільної інфраструктури.

За даними очільника Рівненської ОВА Олександра Коваля, ворожі удари прийшлися по підприємству, яке наразі не функціонує. Водночас вибуховою хвилею та уламками було пошкоджено сусідні цивільні об’єкти.

«Разом з тим була ушкоджена цивільна інфраструктура, гуртожитки, житлові будинки. Спільно з місцевою владою та районною адміністрацією зараз швидко будемо вживати дії для того, щоб на ранок були заміри і встановлені вікна. Всі отримали свої доручення», — зазначив Коваль.

Наразі на місці події працюють відповідні служби для ліквідації наслідків атаки та надання допомоги місцевим мешканцям, чиє житло зазнало ушкоджень.

У Харкові РФ ракетою знесла під’їзд у багатоповерхівці: троє загиблих, багато поранених

У Харкові на місці обвалу житлового будинку, пошкодженого внаслідок російської атаки, рятувальники виявили тіла трьох людей. Про це повідомив міський голова Харкова Ігор Терехов.

«Під завалами будинку у Холодногірському районі знайдено тіла трьох людей…», — йдеться у заяві мера.

Унаслідок масованої ворожої атаки на Харків постраждали 11 людей, ще трьох вдалося врятувати.

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

© ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

Наслідки ворожої атаки на Харків / © ДСНС

«Ввечері 12 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по Холодногірському та Шевченківському районах міста. Під ударом опинилися житлові квартали та об’єкти цивільної інфраструктури. Одна з ракет влучила в чотириповерховий житловий будинок, унаслідок чого повністю зруйновано під’їзд. Під завалами можуть перебувати люди. Тривають гасіння пожежі та аварійно-рятувальні роботи», — йдеться у повідомленні ДСНС.

Ранковий удар по Дніпру: пошкоджено об’єкт транспортної інфраструктури та будинки, є поранений

Зранку 13 жовтня ворог атакував Дніпро. В одному з районів міста вибухова хвиля вибила вікна у багатоповерхівках. 64-річний чоловік дістав поранень через атаку росіян на Дніпро. Медики надали йому усю необхідну допомогу. Від госпіталізації він відмовився.

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Наслідки атаки на Дніпро / © Олександр Ганжа

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа у Telegram.

Через ранкові удари росіян на місто пошкоджений обʼєкт транспортної інфраструктури, багатоповерхові будинки та автівки.

Крім того, понад 10 разів ворог атакував чотири райони Дніпропетровської області. Бив безпілотниками та авіабомбою.

Запоріжжя та область під масованим ударом: понад 900 атак за добу, є поранені

Російські окупаційні війська продовжують інтенсивний терор Запорізької області. Упродовж минулої доби зафіксовано 910 ударів по 58 населених пунктах регіону. Внаслідок ворожих атак п’ятеро людей отримали поранення.

Про це повідомив співголова Ради оборони Запорізької області Іван Федоров у Telegram.

За словами Федорова, мирні мешканці зазнали поранень під час атак по Запоріжжю, а також Запорізькому та Пологівському районах.

Наслідки атаки по Запорізькій області / © Запорізька ОВА

Статистика ворожих ударів по регіону:

743 БпЛА різної модифікації (переважно FPV-дрони) атакували Запоріжжя, Вільнянськ, Малокатеринівку, Степногірськ, Оріхів, Гуляйпільське та інші населені пункти області.

139 артилерійських обстрілів прийшлися по території Степногірська, Плавнів, Приморського, Оріхова, Новоданилівки, Малої Токмачки, Білогір’я тощо.

23 авіаудари ворог завдав по Кушугуму, Комишувасі, Новоіванівці, Ясній Поляні, Оріхову, Преображенці, Василівському та Сонячному.

5 обстрілів із РСЗВ зафіксовано по Новояковлівці, Новопавлівці, Омельнику та Єгорівці.

Внаслідок ворожих атак надійшло 75 повідомлень про руйнування та пошкодження житлових будинків, приватних автомобілів й об’єктів інфраструктури. На місцях влучань працюють усі профільні служби.

Обстріли Херсона та передмістя: РФ атакувала п’ять населених пунктів, поранено трьох цивільних

Російські окупаційні війська продовжують систематичний терор Херсонської громади. Упродовж минулої доби ворог завдавав ударів із використанням артилерії та безпілотників по житлових кварталах і цивільній інфраструктурі. Внаслідок атак поранено трьох людей.

Про це повідомив начальник Херсонської міської військової адміністрації Ярослав Шанько у Telegram.

Під вогнем російської артилерії та дроновим терором опинилися Херсон, Антонівка, Комишани, Благовіщенське, Садове.

За даними МВА, внаслідок влучань та вибухових хвиль пошкоджено приватні та багатоповерхові будинки, нежитлову споруду, а також службовий і цивільний автотранспорт.

Усім постраждалим унаслідок ворожих атак надається необхідна медична допомога. На місцях обстрілів працюють відповідні служби для ліквідації наслідків.

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