Вибухи у Миколаєві: монітори заявили про атаку далекобійним КАБом, а що кажуть ПС

Сьогодні вдень у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Мережі з’явилася інформація, що росіяни вперше атакували місто далекобійним КАБом.

Повітряні сили відреагували на цю інформацію.

У Миколаївській області сьогодні о 11:30 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про керовану авіабомбу курсом на Миколаїв. У місті пролунали вибухи.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що Російська армія вперше могла вдарити по Миколаєву модернізованим далекобійним КАБом із дальністю понад 150 км.