ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
34
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Миколаєві: монітори заявили про атаку далекобійним КАБом, а що кажуть ПС

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Авіабомба.

Авіабомба. / © ТСН.ua

Сьогодні вдень у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Мережі з’явилася інформація, що росіяни вперше атакували місто далекобійним КАБом.

Повітряні сили відреагували на цю інформацію.

У Миколаївській області сьогодні о 11:30 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про керовану авіабомбу курсом на Миколаїв. У місті пролунали вибухи.

У моніторингових каналах з’явилася інформація, що Російська армія вперше могла вдарити по Миколаєву модернізованим далекобійним КАБом із дальністю понад 150 км.

Дата публікації
Кількість переглядів
34
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie