- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 34
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Миколаєві: монітори заявили про атаку далекобійним КАБом, а що кажуть ПС
Сьогодні вдень у Миколаєві під час повітряної тривоги пролунали вибухи. У Мережі з’явилася інформація, що росіяни вперше атакували місто далекобійним КАБом.
Повітряні сили відреагували на цю інформацію.
У Миколаївській області сьогодні о 11:30 було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили попередили про керовану авіабомбу курсом на Миколаїв. У місті пролунали вибухи.
У моніторингових каналах з’явилася інформація, що Російська армія вперше могла вдарити по Миколаєву модернізованим далекобійним КАБом із дальністю понад 150 км.