ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
59
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Миколаєві: перші деталі

Миколаїв пережив російську атаку — під атакою перебувала промислова інфраструктура.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Дрони атакували місто

Дрони атакували місто / © Associated Press

Уночі росіяни «Шахедами» атакували Миколаїв. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомили в ОВА.

«Уночі ворог атакував місто БпЛА типу „Shahed“. Під атакою була промислова інфраструктура. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.

Також під атакою перебувала Дніпропетровщина. Більше про це читайте у новині.

Дата публікації
Кількість переглядів
59
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie