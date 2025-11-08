Вибухи у Миколаєві: перші деталі

Дрони атакували місто / © Associated Press

Уночі росіяни «Шахедами» атакували Миколаїв. Минулося без жертв та постраждалих.

Про це повідомили в ОВА.

«Уночі ворог атакував місто БпЛА типу „Shahed“. Під атакою була промислова інфраструктура. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.

Крім цього, ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.

Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.

