Вибухи у Миколаєві: перші деталі
Миколаїв пережив російську атаку — під атакою перебувала промислова інфраструктура.
Уночі росіяни «Шахедами» атакували Миколаїв. Минулося без жертв та постраждалих.
Про це повідомили в ОВА.
«Уночі ворог атакував місто БпЛА типу „Shahed“. Під атакою була промислова інфраструктура. Постраждалих немає», — йдеться у повідомленні.
Крім цього, ворог двічі атакував FPV-дронами Очаківську та Куцурубську громади.
Нагадаємо, місто Горішні Плавні переведено в режим надзвичайної ситуації через удари ворога по енергетичній інфраструктурі, що призвело до знеструмлення міста.
Також під атакою перебувала Дніпропетровщина. Більше про це читайте у новині.