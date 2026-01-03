- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 63
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Миколаєві та наслідки атаки на Харків: головні новини ночі 3 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 січня 2026 року:
У Миколаєві пролунали повторні вибухи на тлі дронової небезпеки Читати далі –>
У Слов’янську залишаються майже 5 тисяч дітей — голова МВА Читати далі –>
Під завалами у Харкові виявили тіло жінки: триває пошуково-рятувальна операція Читати далі –>
У Києві та низці областей України вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>
Миколаїв атакували російські ударні БпЛА: постраждалих немає Читати далі –>