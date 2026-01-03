ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
63
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Миколаєві та наслідки атаки на Харків: головні новини ночі 3 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Атака на Харків

Атака на Харків / © ДСНС

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 січня 2026 року:

  • У Миколаєві пролунали повторні вибухи на тлі дронової небезпеки Читати далі –>

  • У Слов’янську залишаються майже 5 тисяч дітей — голова МВА Читати далі –>

  • Під завалами у Харкові виявили тіло жінки: триває пошуково-рятувальна операція Читати далі –>

  • У Києві та низці областей України вночі оголошували повітряну тривогу через загрозу балістики Читати далі –>

  • Миколаїв атакували російські ударні БпЛА: постраждалих немає Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
63
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie