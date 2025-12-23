ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1393
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Рівненській області: пошкоджено багатоквартирний будинок

За даними влади, минулося без травмованих.

Автор публікації
Фото автора: Олена Капнік Олена Капнік
Вікно.

Вікно. / © Associated Press

Доповнено додатковими матеріалами

У вівторок, 23 грудня, під час масованої атаки у Рівненській області пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У ньому вибуховою хвилею вибило вікна.

Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.

Крім того, знищено дерев’яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі.

«Люди не поранені», — наголосив чиновник.

Зауважимо, у Рівненській області від 04:14 оголошено повітряну тривогу. Близько 05:30 кореспонденти «Суспільного» повідомили, що у Рівному чути вибухи.

Як повідомлялося, зранку у Хмельницькому пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою безпілотників. У Хмельницькому та місцями на території області зникло світло. Наразі інформації від обленерго щодо відключень немає.

Дата публікації
Кількість переглядів
1393
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie