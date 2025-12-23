- Дата публікації
-
Укрaїнa
- Укрaїнa
1393
- 1393
1 хв
- 1 хв
Вибухи у Рівненській області: пошкоджено багатоквартирний будинок
За даними влади, минулося без травмованих.
У вівторок, 23 грудня, під час масованої атаки у Рівненській області пошкоджено двоповерховий багатоквартирний житловий будинок. У ньому вибуховою хвилею вибило вікна.
Про це повідомив керівник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль.
Крім того, знищено дерев’яну господарську будівлю, пошкоджено три автомобілі.
«Люди не поранені», — наголосив чиновник.
Зауважимо, у Рівненській області від 04:14 оголошено повітряну тривогу. Близько 05:30 кореспонденти «Суспільного» повідомили, що у Рівному чути вибухи.
Як повідомлялося, зранку у Хмельницькому пролунали вибухи. Місто перебувало під атакою безпілотників. У Хмельницькому та місцями на території області зникло світло. Наразі інформації від обленерго щодо відключень немає.