- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1753
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у різних куточках України та заява Трампа про власну "Раду миру": головні новини ночі 18 січня 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 січня 2026 року:
Росія уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи Читати далі –>
Трамп хоче, щоб країни платили $1 млрд за місце в його “Раді миру” — Bloomberg Читати далі –>
Росіяни вдарили авіацією по житловому сектору Сум: є постраждалі, серед них дитина Читати далі –>
На Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи — ЗМІ Читати далі –>
У Харкові “Шахед” влучив у приватний будинок: є загибла та постраждалі Читати далі –>