ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1753
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у різних куточках України та заява Трампа про власну "Раду миру": головні новини ночі 18 січня 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 18 січня 2026 року:

  • Росія уночі атакувала Україну: де прогриміли вибухи Читати далі –>

  • Трамп хоче, щоб країни платили $1 млрд за місце в його “Раді миру” — Bloomberg Читати далі –>

  • Росіяни вдарили авіацією по житловому сектору Сум: є постраждалі, серед них дитина Читати далі –>

  • На Хмельниччині під час тривоги було чути вибухи — ЗМІ Читати далі –>

  • У Харкові “Шахед” влучив у приватний будинок: є загибла та постраждалі Читати далі –>

Дата публікації
Кількість переглядів
1753
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie