- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1262
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Росії та сходження з колії вантажного потягу в Україні: головні новини ночі 22 грудня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 грудня 2025 року:
Серія вибухів у Краснодарському краї РФ: уламки БПЛА пошкодили трубопровід Читати далі –>
Атака дронів у Краснодарському краї РФ: пошкоджено причали та судна, спалахнули пожежі Читати далі –>
Неподалік Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, рух обмежено Читати далі –>
Стармер і Трамп обговорили війну в Україні та зусилля для досягнення справедливого миру Читати далі –>
Переговори щодо України у США: Віткофф прокоментував контакти з Києвом і Москвою Читати далі –>