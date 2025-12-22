ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Росії та сходження з колії вантажного потягу в Україні: головні новини ночі 22 грудня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Атака на Росію

Атака на Росію / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 22 грудня 2025 року:

  • Серія вибухів у Краснодарському краї РФ: уламки БПЛА пошкодили трубопровід Читати далі –>

  • Атака дронів у Краснодарському краї РФ: пошкоджено причали та судна, спалахнули пожежі Читати далі –>

  • Неподалік Коростеня зійшов з колії вантажний поїзд: є травмовані, рух обмежено Читати далі –>

  • Стармер і Трамп обговорили війну в Україні та зусилля для досягнення справедливого миру Читати далі –>

  • Переговори щодо України у США: Віткофф прокоментував контакти з Києвом і Москвою Читати далі –>

