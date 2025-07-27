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Вибухи у Сумах 27 липня: у деяких районах зникло світло
Місто атакували росіяни. Наразі місцева влада не повідомляє подробиць.
Сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Містяни чули звуки вибухів.
Про це повідомляє «Суспільне».
В деяких районах міста сталися перебої з постачанням електроенергії.
В ОВА раніше повідомляли, що близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.
Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.
Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи зрання. За даними ОВА, у регіоні збили ворожі дрони. Уночі РФ атакувала Україну понад 80 дронами.