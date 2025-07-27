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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
395
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Сумах 27 липня: у деяких районах зникло світло

Місто атакували росіяни. Наразі місцева влада не повідомляє подробиць.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
У Сумах неспокійно

У Сумах неспокійно / © Associated Press

Сьогодні, 27 липня, Суми перебували під ворожою атакою. Містяни чули звуки вибухів.

Про це повідомляє «Суспільне».

В деяких районах міста сталися перебої з постачанням електроенергії.

В ОВА раніше повідомляли, що близько 11:30 російський ударний дрон влучив у Ковпаківський район міста.

Внаслідок удару є пошкодження у житлових та нежитлових будівлях. Попередньо вибиті близько 50 вікон.

Раніше повідомлялося, що на Хмельниччині гриміли вибухи зрання. За даними ОВА, у регіоні збили ворожі дрони. Уночі РФ атакувала Україну понад 80 дронами.

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Дата публікації
Кількість переглядів
395
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