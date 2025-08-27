ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Сумах: що відомо про масовану атаку росіян

Ворог безпілотниками вдарив по Сумській громаді, пошкоджено об’єкти інфраструктури.

Автор публікації
Анастасія Павленко
У Сумах було неспокійно / © Getty Images

У ніч проти 27 серпня у Сумах пролунала серія вибухів. Пошкоджені об’єкти інфраструктури. У місті частково зникли електро- та водопостачання.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Григоров.

«Військові РФ завдали масованого удару безпілотниками по околиці Сумської громади. Попередньо, без загиблих. Є пошкодження об’єктів інфраструктури, працюють аварійні служби», — уточнив він.

Нагадаємо, перший вибух було чутно приблизно о 01:08. Після цього пролунало ще кілька вибухів. Судячи з повідомлень, їх було понад чотири.

Паралельно з’явилася інформація про проблеми зі світлом. Також після 1:30 повідомлялося про серію вибухів в Охтирці. Близько другої ночі Олег Григоров підтвердив удари по Сумській громаді, зазначивши, що ворог бив безпілотниками.

