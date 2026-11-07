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Вибухи сталися у центральній області: "прильоти" по людях та енергетиці
Уночі Вінниччина пережила ворожу атаку — є постраждала, а також руйнування.
Уночі росіяни атакували об’єкти енергетичної інфраструктури у Вінницькій області. Також є пошкодження цивільної інфраструктури.
Про це повідомили очільниця ОВА Наталя Заболотна.
«На жаль, внаслідок атаки постраждала одна людина. Вона перебуває у лікарні у важкому стані. Медики надають усю необхідну допомогу. Також є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, постраждали будівля пожежної частини та територія місцевого ринку. Вогнем знищено чимало приватних автомобілів та один торговельний кіоск. У будівлях вибиті вікна», — зазначила вона.
Атака по Україні — останні новини
Унаслідок нічної атаки ворога пошкоджені енергообʼєкти на Київщині та Житомирщині. Надзвичайно складна ситуація з енергозабезпеченням столиці. Відповідно — в роботі систем тепло- та водопостачання в місті.
Також через атаки РФ пошкоджений Північний міст у столиці Фахівці досліджують ступінь пошкоджень. Рух мостом наразі закритий в обидві сторони.
Місто Чернігів повністю знеструмлено після російської атаки БпЛА вночі у суботу, 7 листопада, повідомляє міська рада. Через відсутність електроенергії рух електричного громадського транспорту у місті призупинено.