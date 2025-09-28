Вибухи у Запорізькій області: у місті сталося займання після ворожої атаки

Пожежа / © ТСН.ua

Під час повітряної тривоги 28 вересня 2025 року у Запоріжжі пролунали вибухи.

Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.

За його словами, в одному з районів міста сталося займання внаслідок ворожої атаки.

На місці працюють екстрені служби, які обстежують територію та ліквідовують наслідки обстрілу.

Тривога лунає по всій території області. Влада закликає мешканців залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою та не нехтувати правилами безпеки.

Нагадаємо, що раніше моніторингові канали зафіксували виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні