- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 6
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Запорізькій області: у місті сталося займання після ворожої атаки
У Запоріжжі під час повітряної тривоги пролунали вибухи, внаслідок чого сталося займання в одному з районів міста.
Під час повітряної тривоги 28 вересня 2025 року у Запоріжжі пролунали вибухи.
Про це повідомив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров у своєму Telegram-каналі.
За його словами, в одному з районів міста сталося займання внаслідок ворожої атаки.
На місці працюють екстрені служби, які обстежують територію та ліквідовують наслідки обстрілу.
Тривога лунає по всій території області. Влада закликає мешканців залишатися у безпечних місцях до офіційного відбою та не нехтувати правилами безпеки.
Нагадаємо, що раніше моніторингові канали зафіксували виліт стратегічних бомбардувальників Ту-95МС: можливий ракетний удар по Україні