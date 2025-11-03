- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 76
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи у Запорізькому районі та атака дронами на Миколаїв: працюють екстрені служби
У ніч проти 3 листопада російські війська атакували південні області України.
Вночі у Запорізькому районі пролунали чотири вибухи. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються всі наслідки ворожої атаки, повідомляє місцева влада.
У Миколаєві, за даними начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок атаки дронами-«шахедами» виникла пожежа. На місці працюють усі екстрені служби.
Нагадаємо, що раніше на Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені.