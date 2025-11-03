ТСН у соціальних мережах

Вибухи у Запорізькому районі та атака дронами на Миколаїв: працюють екстрені служби

У ніч проти 3 листопада російські війська атакували південні області України.

Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Безпілотник

Безпілотник / © ТСН.ua

Вночі у Запорізькому районі пролунали чотири вибухи. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих. Наразі встановлюються всі наслідки ворожої атаки, повідомляє місцева влада.

У Миколаєві, за даними начальника обласної військової адміністрації Віталія Кіма, внаслідок атаки дронами-«шахедами» виникла пожежа. На місці працюють усі екстрені служби.

Нагадаємо, що раніше на Сумщині росіяни вночі атакували Тростянецьку громаду: є загиблий і поранені.

