Вибухи у Запоріжжі: пʼятеро поранених, пошкоджені будинки та авто
У ніч проти 16 вересня Запоріжжя знову опинилося під ударом російських військ. Вибухи спричинили пожежу та руйнування у місті, поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.
У ніч проти 16 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у приватну забудову поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.
В одному з районів міста після удару виникла пожежа. Вибуховою хвилею понівечено автомобілі, вибито вікна у будинках та пошкоджено фасади будівель. На місці працюють екстрені служби, остаточні масштаби руйнувань ще уточнюються.
"Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", – наголосив Федоров.
Запоріжжя та область знову стали мішенню російських обстрілів. Мешканців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.
