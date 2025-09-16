ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
74
Час на прочитання
1 хв

Вибухи у Запоріжжі: пʼятеро поранених, пошкоджені будинки та авто

У ніч проти 16 вересня Запоріжжя знову опинилося під ударом російських військ. Вибухи спричинили пожежу та руйнування у місті, поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.

Запоріжжя

Запоріжжя / © Telegram / Іван Федоров / Мелітополь / міський голова

У ніч проти 16 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у приватну забудову поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

В одному з районів міста після удару виникла пожежа. Вибуховою хвилею понівечено автомобілі, вибито вікна у будинках та пошкоджено фасади будівель. На місці працюють екстрені служби, остаточні масштаби руйнувань ще уточнюються.

"Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", – наголосив Федоров.

Запоріжжя та область знову стали мішенню російських обстрілів. Мешканців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

Дата публікації
Кількість переглядів
74
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie