Вибухи у Запоріжжі: пʼятеро поранених, пошкоджені будинки та авто

У ніч проти 16 вересня російські війська знову атакували Запоріжжя. Внаслідок влучання у приватну забудову поранення дістали щонайменше пʼятеро людей.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров у повідомленні у соцмережах.

В одному з районів міста після удару виникла пожежа. Вибуховою хвилею понівечено автомобілі, вибито вікна у будинках та пошкоджено фасади будівель. На місці працюють екстрені служби, остаточні масштаби руйнувань ще уточнюються.

"Росіяни продовжують атакувати обласний центр. Перебувайте у безпечних місцях до відбою", – наголосив Федоров.

Запоріжжя та область знову стали мішенню російських обстрілів. Мешканців закликають уважно стежити за сигналами повітряної тривоги та не наражати себе на небезпеку.

Раніше повідомлялося, що у Запорізькій області в ніч проти 9 вересня пролунали вибухи під час повітряної тривоги.