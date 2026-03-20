Вибухи в Алчевську: що потрапило під удар дронів

Підприємство виготовляє корпуси для снарядів російській армії.

Анастасія Павленко
Уночі у місті було неспокійно / © Getty Images

На тимчасово окупованій Луганщині в ніч проти 20 березня лунали вибухи. Під атакою дронів перебувало місто Алчевськ.

Про атаку пише Telegram-канал Exilenova+.

Атакований був, імовірно, Алчевський металургійний комбінат, що працює на російську оборонну промисловість.

Місцева «влада» не коментувала атаки.

Зазначимо, завод російська влада використовує на потреби окупантів. Тут виготовляють корпуси для снарядів на замовлення Міністерства оборони РФ.

Нагадаємо, Сили оборони України завдали удару по стратегічному авіабудівному підприємству в Росії — «Авіастар». Як повідомили військові, за попередньою інформацією, атакували кліматичне укриття та місця стоянки повітряних суден. Частина літаків, що перебували на території підприємства, отримала пошкодження різного ступеня тяжкості.

Раніше ми писали, що Сили оборони України уразили аеродром «Майкоп» у Республіці Адигея в Росії.

Окрім цього, Сили оборони завдали удар по Брянському заводу мікроелектроніки «Кремній Ел», який є важливим для виробництва високоточної російської зброї.

