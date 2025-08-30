ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
918
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в Івано-Франківську: у місті спрацювало ППО

У ніч проти 30 серпня в Івано-Франківську пролунала серія вибухів. Мер міста підтвердив роботу системи протиповітряної оборони та закликав мешканців залишатися в укриттях.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч на 30 серпня мешканці Івано-Франківська почули потужні вибухи. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, у місті працює протиповітряна оборона. Він закликав громадян не втрачати пильності й дотримуватися правил безпеки.

За інформацією місцевої влади та ЗМІ, у регіоні було зафіксовано атаку ворожих безпілотників. Сили ППО відпрацьовували по повітряних цілях, вибухи могли бути наслідком збиття дронів. Аналогічні повітряні атаки цієї ночі зазнали також Дніпро та кілька інших областей України.

Станом на зараз немає повідомлень про серйозні руйнування чи постраждалих в Івано-Франківську. Офіційна інформація уточнюється. Влада нагадує, що фото- та відеофіксація роботи сил ППО суворо заборонена.

Дата публікації
Кількість переглядів
918
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie