Вибухи в Івано-Франківську: у місті спрацювало ППО

Дрон / © ТСН.ua

Реклама

У ніч на 30 серпня мешканці Івано-Франківська почули потужні вибухи. Як повідомив міський голова Руслан Марцінків, у місті працює протиповітряна оборона. Він закликав громадян не втрачати пильності й дотримуватися правил безпеки.

За інформацією місцевої влади та ЗМІ, у регіоні було зафіксовано атаку ворожих безпілотників. Сили ППО відпрацьовували по повітряних цілях, вибухи могли бути наслідком збиття дронів. Аналогічні повітряні атаки цієї ночі зазнали також Дніпро та кілька інших областей України.

Станом на зараз немає повідомлень про серйозні руйнування чи постраждалих в Івано-Франківську. Офіційна інформація уточнюється. Влада нагадує, що фото- та відеофіксація роботи сил ППО суворо заборонена.