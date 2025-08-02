Вибухи в Керчі та Феодосії: перекрито рух Кримським мостом, у небі працює авіація

Крим

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У ніч проти суботу в тимчасово окупованій Керчі та її околицях пролунали потужні вибухи. Як повідомляють місцеві джерела, спершу було чути серію гучних розривів у районі селища Глазівка, а згодом — щонайменше три сильні вибухи в селищі Юркіно поблизу Керчі.

Рух Керченським мостом наразі перекрито. За даними очевидців, у небі працює російська авіація та системи ППО.

Крім того, повідомляється про два вибухи у тимчасово окупованій Феодосії. Телеграм-канали зазначають, що цієї ночі начебто рій українських безпілотників прямував для атаки по території РФ та окупованому Криму.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що незаконно збудований Кримський міст, що з’єднує Росію з окупованим півостровом, перебуває у критичному стані і ризикує обвалитися через активність грязьового вулкана, навіть без впливу українських ракет чи вибухівки.