Вибухи в Криму: гучно в кількох районах

Крим / © Жовта стрічка

У ніч проти 2 травня в тимчасово окупованому Криму зафіксували вибухи одразу в кількох районах півострова. Про це повідомляють місцеві жителі та моніторингові канали.

Зокрема, гучно було в районах Красноперекопська та Джанкоя. Також повідомляється про стрілянину по безпілотниках у районі Перевального, де розташована військова частина російських окупантів.

Окрім цього, вибухи чули в Сімферополі та Сімферопольському районі, зокрема поблизу села Добре.

За попередніми даними, російська протиповітряна оборона намагалася збити дрони. Офіційної інформації щодо наслідків, можливих руйнувань або постраждалих наразі немає.

Ситуація уточнюється.

ЗСУ завдали удару по катерах біля Кримського мосту

Раніше Військово-морські сили ЗСУ повідомили про ураження двох російських катерів, які охороняли Керченський міст. Йшлося про патрульний сторожовий катер ФСБ РФ "Соболь" та протидиверсійний катер "Грачонок". У ВМС зазначили, що ці судна використовувалися для охорони мосту та боротьби з диверсантами.

Також нагадаємо, українські військові за місяць уразили п’ять російських кораблів і катерів, завдавши флоту РФ втрат на сотні мільйонів доларів.

Водночас речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук заявив, що тимчасово окупований Крим фактично повністю перебуває в зоні ураження Сил оборони України, а російські військові змушені постійно маневрувати, щоб уникнути ударів.

