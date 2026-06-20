Вибухи в обласному центрі: росіяни атакували місто КАБами

В Сумах лунають вибухи / © Крымский ветер

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Вдень у суботу, 20 червня, російські окупаційні війська здійснили чергову атаку на Суми з використанням керованих авіабомб. Під час повітряної тривоги місцеві мешканці почули в місті гучні вибухи.

Про застосування КАБів та вибухи у місті повідомляють моніторингові канали.

Що відомо про наслідки

Наразі точна інформація про можливі руйнування інфраструктури чи постраждалих серед цивільного населення відсутня. Місцева влада та рятувальні служби встановлюють усі деталі та наслідки цієї атаки.

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Посеред дня 20 червня російські безпілотники також здійснили масовану атаку по Одеській області, де на щастя обійшлося без постраждалих. Зранку ворожий дрон влучив в автозаправну станцію в Білгород-Дністровському районі, спричинивши займання газовозу та загрозу масштабного вибуху.

Пізніше окупанти вдарили безпілотниками по території місцевих транспортного і будівельного підприємств. Внаслідок цих влучань виникла сильна пожежа та зазнали пошкоджень порожні паливні ємності.

Сьогодні ж вдосвіта російські війська скинули керовану авіабомбу на Харків. Ворожий боєприпас поцілив у 2-поверховий багатоквартирний будинок у Холодногірському районі міста, спричинивши значні руйнування.

За даними міського голови Ігоря Терехова, під час пошуково-рятувальних робіт під завалами виявили тіло однієї загиблої людини. Водночас рятувальникам вдалося успішно витягнути з-під уламків 8 мешканців, проте щонайменше 1 чоловік ще залишається під зруйнованими конструкціями.

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Очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов повідомив, що станом на 07:00 кількість постраждалих зросла до 9 осіб. З них 5 людей довелося шпиталізувати, а ще 4 отримали необхідну медичну допомогу безпосередньо на місці.

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