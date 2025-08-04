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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
1898
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в Одесі та атака дронів в Росії: головні новини ночі 4 серпня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Пожежа

Пожежа / © ТСН.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 серпня 2025 року:

  • В Одесі пролунали вибухи: мешканців закликають залишатися в укриттях Читати далі –>

  • Другий день атак дронами: над Воронежем пролунали п’ять вибухів Читати далі –>

  • Росіяни атакували з БпЛА жінку у центральному районі Херсона Читати далі –>

  • Трамп анонсував візит свого спецпосланця до Росії: назвав можливі дати поїздки Читати далі –>

  • Дрони вдарили по залізничній станції у Волгоградській області РФ Читати далі –>

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