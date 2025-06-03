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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
2903
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в Одесі та Чернігові: головні новини ночі 3 червня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Чернігів

Чернігів / © Голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 3 травня 2025 року:

  • В Одесі пролунали вибухи: спалахнули пожежі — моніторингові канали Читати далі –>

  • Чернігів атакували російські безпілотники: які наслідки Читати далі –>

  • У Чернігові зросла кількість потерпілих унаслідок російської атаки Читати далі –>

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  • Президент Румунії Нікушор Дан: "Ми обираємо Україну як сусіда, а не Росію чи Білорусь" Читати далі –>

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