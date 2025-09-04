- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 155
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи в Одесі та ситуація у Куп’янську: головні новини ночі 4 вересня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 вересня 2025 року:
Гірка правда в тому, що Україні було б краще обміняти землю на мир — The Telegraph
Росіяни атакують Одесу дронами: в місті пролунала низка вибухів
Закупівля неякісних бронежилетів і шоломів: прокурори Волині через суд стягнули з постачальника понад 28 млн грн
Контратаки під Куп'янськом не допустили погіршення ситуації, але місто й далі у критичному стані — оглядач
DeepState: противник намагається просочитися до Куп'янська: фіксують появу у сірій зоні та на околицях міста