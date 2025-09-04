ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
155
1 хв

Вибухи в Одесі та ситуація у Куп’янську: головні новини ночі 4 вересня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © tsn.ua

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 4 вересня 2025 року:

  • Гірка правда в тому, що Україні було б краще обміняти землю на мир — The Telegraph Читати далі –>

  • Росіяни атакують Одесу дронами: в місті пролунала низка вибухів Читати далі –>

  • Закупівля неякісних бронежилетів і шоломів: прокурори Волині через суд стягнули з постачальника понад 28 млн грн Читати далі –>

  • Контратаки під Куп’янськом не допустили погіршення ситуації, але місто й далі у критичному стані — оглядач Читати далі –>

  • DeepState: противник намагається просочитися до Куп’янська: фіксують появу у сірій зоні та на околицях міста Читати далі –>

155
