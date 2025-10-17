- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 314
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи в окупованому Криму: у районі Новофедорівки чути серію потужних детонацій
У ніч проти 17 жовтня мешканці окупованого Криму повідомили про серію потужних вибухів у районі Новофедорівки, де розташований військовий аеродром російських окупантів.
У ніч проти 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи — зокрема, у районі військового аеродрому в Новофедорівці, що поблизу Сак.
За повідомленнями місцевих жителів у телеграм-каналах, чутно як звуки роботи російських систем ППО, так і вибухи з боку військового об’єкта окупантів.
Жителі сусідньої Євпаторії повідомляють про зникнення електропостачання після вибухів.
Окупаційна адміністрація поки не коментувала ситуацію. Через заборону публікувати інформацію про ураження військових цілей у Криму, більшість місцевих телеграм-каналів закрили коментарі або обмежили доступ до новин, що створює інформаційний вакуум і ускладнює комунікацію між мешканцями.
Нагадаємо, що аеродром у Саках, розташований у Новофедорівці, вже зазнавав ударів раніше — зокрема, у серпні 2022 року там знищили кілька літаків окупантів.
Офіційного підтвердження нинішніх вибухів від української чи російської сторін поки немає.
Нагадаємо, 9 жовтня українські бійці вдарили по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Це — Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка».
Примітно, що ці військові об’єкти відіграють критичну роль у спроможності РФ забезпечувати свої війська та продовжувати війну.
Внаслідок обстрілу на території обох об’єктів зафіксовано вибухи та пожежу. Реальні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.