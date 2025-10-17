ТСН у соціальних мережах

Вибухи в окупованому Криму: у районі Новофедорівки чути серію потужних детонацій

У ніч проти 17 жовтня мешканці окупованого Криму повідомили про серію потужних вибухів у районі Новофедорівки, де розташований військовий аеродром російських окупантів.

Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У ніч проти 17 жовтня в тимчасово окупованому Криму пролунали потужні вибухи — зокрема, у районі військового аеродрому в Новофедорівці, що поблизу Сак.

За повідомленнями місцевих жителів у телеграм-каналах, чутно як звуки роботи російських систем ППО, так і вибухи з боку військового об’єкта окупантів.

Жителі сусідньої Євпаторії повідомляють про зникнення електропостачання після вибухів.

Окупаційна адміністрація поки не коментувала ситуацію. Через заборону публікувати інформацію про ураження військових цілей у Криму, більшість місцевих телеграм-каналів закрили коментарі або обмежили доступ до новин, що створює інформаційний вакуум і ускладнює комунікацію між мешканцями.

Нагадаємо, що аеродром у Саках, розташований у Новофедорівці, вже зазнавав ударів раніше — зокрема, у серпні 2022 року там знищили кілька літаків окупантів.

Офіційного підтвердження нинішніх вибухів від української чи російської сторін поки немає.

Нагадаємо, 9 жовтня українські бійці вдарили по двох об’єктах паливно-енергетичної інфраструктури у Волгоградській області Росії. Це — Коробковський газопереробний завод та лінійно-виробнича диспетчерська станція «Єфімовка».

Примітно, що ці військові об’єкти відіграють критичну роль у спроможності РФ забезпечувати свої війська та продовжувати війну.

Внаслідок обстрілу на території обох об’єктів зафіксовано вибухи та пожежу. Реальні масштаби пошкоджень наразі уточнюються.

