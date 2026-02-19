- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 3360
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи в Україні та РФ й чергова заява Лаврова: головні новини ночі 19 лютого 2026 року
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 лютого 2026 року:
Вибухи у Псковській області: у Великих Луках уражено нафтобазу поблизу стратегічної залізниці (фото) Читати далі –>
Оборонна операція у Покровсько-Мирноградській агломерації наближається до завершення: подробиці Читати далі –>
Оновлення карти фронту: ворог просунувся одразу на кількох ділянках — DeepState Читати далі –>
Лавров знов заговорив про "устранение первопричин конфликта в Украине" Читати далі –>
Ворог вдарив по Лозівській громаді: проблеми з водою та знеструмлена найбільша котельня Читати далі –>