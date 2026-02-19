ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
3360
1 хв

Вибухи в Україні та РФ й чергова заява Лаврова: головні новини ночі 19 лютого 2026 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.

Автор публікації
Олена Кузьмич
Атака на Лозівську громаду

Атака на Лозівську громаду / © фото з соцмереж

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 лютого 2026 року:

  • Вибухи у Псковській області: у Великих Луках уражено нафтобазу поблизу стратегічної залізниці (фото) Читати далі –>

  • Оборонна операція у Покровсько-Мирноградській агломерації наближається до завершення: подробиці Читати далі –>

  • Оновлення карти фронту: ворог просунувся одразу на кількох ділянках — DeepState Читати далі –>

  • Лавров знов заговорив про "устранение первопричин конфликта в Украине" Читати далі –>

  • Ворог вдарив по Лозівській громаді: проблеми з водою та знеструмлена найбільша котельня Читати далі –>

