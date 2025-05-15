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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
24k
Час на прочитання
1 хв

Вибухи в українських містах та переговори у Туреччині: головні новини ночі 15 травня 2025 року

ТСН пропонує дізнатися про головні події.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Робота сил ППО

Робота сил ППО / © Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 травня 2025 року:

  • Путін навмисно висуває на переговорах нереалістичні вимоги: журналісти NYT пояснили причину Читати далі –>

  • В Луцьку зранку пролунала серія вибухів Читати далі –>

  • Голова МЗС зустрівся з Держсекретарем США в Туреччині Читати далі –>

  • На фронті загинув відомий український шоумен Максим Неліпа Читати далі –>

  • Зранку в Івано-Франківську пролунали вибухи Читати далі –>

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