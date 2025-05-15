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Вибухи в українських містах та переговори у Туреччині: головні новини ночі 15 травня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 14 травня 2025 року:
Путін навмисно висуває на переговорах нереалістичні вимоги: журналісти NYT пояснили причину Читати далі –>
В Луцьку зранку пролунала серія вибухів Читати далі –>
Голова МЗС зустрівся з Держсекретарем США в Туреччині Читати далі –>
На фронті загинув відомий український шоумен Максим Неліпа Читати далі –>
Зранку в Івано-Франківську пролунали вибухи Читати далі –>