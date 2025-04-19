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Вибухи в українських містах та подробиці мирної угоди: головні новини ночі 19 квітня 2025 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 19 квітня 2025 року:
У Сумах пролунали вибухи Читати далі –>
ЗСУ відкинули росіян в Удачному — Deep State Читати далі –>
США готові визнати Крим російським, якщо йтиметься про ширшу мирну угоду — Bloomberg Читати далі –>
Росіяни атакували Запоріжжя "Шахедами" Читати далі –>
У Харкові безпілотник влучив у приватний сектор Читати далі –>