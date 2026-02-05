- Дата публікації
-
- Категорія
- Укрaїнa
- Кількість переглядів
- 1052
- Час на прочитання
- 1 хв
Вибухи в українських містах та заява Ірану: головні новини ночі 5 лютого 2026 року
ТСН пропонує дізнатися про головні події ночі.
ТСН.ua пропонує дізнатися головні події за ніч проти 5 лютого 2026 року:
Атака дронів на Київ: стали відомі перші наслідки Читати далі –>
Атака дронів на Київщину: є поранений Читати далі –>
РФ уночі 5 лютого атакувала Україну: де пролунали вибухи Читати далі –>
У Сумах дрон "Герань-2" вдарив у двір багатоповерхівки: подробиці Читати далі –>
Іран анонсував ядерні переговори зі США Читати далі –>