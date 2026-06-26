Вибиті Україною мости спричинили паніку серед посіпак Путіна: колаборанти готують втечу з Херсонщини

Атаки на Чонгарський міст / © ТСН

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Успішні та регулярні удари Сил оборони України по ключових логістичних артеріях, мостах та тилових базах ворога посіяли справжню тотальну паніку в лавах окупаційної адміністрації Херсонської області.

Про це повідомляють агенти військового партизанського руху «АТЕШ», які фіксують різке погіршення настроїв у кабінетах ставлеників Кремля та колаборантів на чолі з Володимиром Сальдо.

Безпечних доріг для зрадників не залишилось

Головною причиною істерики серед посіпак Путіна стали постійні точні прильоти по мостах у районі Чонгара та Арабатської стрілки. Ситуацію для ворога ускладнюють безперервні атаки українських безпілотників на стратегічно важливій для РФ трасі «Новоросія».

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Через вибиті мости та постійну небезпеку з неба постачання російського угруповання військ на півдні суттєво ускладнене. Щобільше, для самих колаборантів та російських чиновників практично не залишилося безпечних маршрутів для пересування.

Геничеськ більше не «тихий тил»

Ще зовсім нещодавно тимчасово окупований Геничеськ загарбники вважали глибоким і безпечним тилом, де можна спокійно відсиджуватися. Проте неспроможність російської ППО захистити навіть власні штаби змінила реальність.

«Тепер Геничеськ регулярно опиняється під ударами. Це змушує місцеве керівництво серйозно нервувати за свої життя. Настрої в кабінетах окупантів впали нижче плінтуса», — констатують в «АТЕШ».

Окупанти пакують валізи

За даними підпілля, на тлі постійного страху за власні шкури херсонська окупаційна адміністрація вже найближчим часом може повністю згорнути свою роботу.

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Наразі зрадники розглядають варіант екстреної евакуації та втечі до сусідньої Запорізької області. Основним напрямком для «негативного наступу» колаборанти обрали Мелітополь, сподіваючись, що він розташований трохи далі від лінії фронту. Проте, як показує практика, українська бавовна вміє діставати ворога всюди.

Нагадаємо, раніше керівник українського Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко повідомив про те, що Сили оборони України повністю вивели з ладу Чонгарський міст після низки атак по ньому. Російська окупаційна адміністрація Криму намагається приховати масштаби руйнувань.

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