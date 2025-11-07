ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
22
Час на прочитання
1 хв

Вибиті вікна в багатоповерхівках та дитсадку: росіяни атакували Запоріжжя

У Запоріжжі через російську атаку пошкоджено багатоповерхівки та дитячий садок: у будівлях вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих немає.

Автор публікації
Фото автора: Олена Кузьмич Олена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

У Запоріжжі внаслідок чергової атаки російських військ пошкоджено житлові будинки та дитячий садок в одному з міських районів. У будівлях вибило вікна.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

За попередніми даними, інформації про постраждалих немає. На місці працюють аварійні служби та комунальники — вони ліквідовують наслідки атаки та допомагають місцевим мешканцям.

Федоров закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в разі загрози переходити до укриттів.

Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює Запоріжжя та область, завдаючи ударів як по прифронтових, так і по мирних районах міста.

Нагадаємо, що у Києві — повітряна тривога: загроза застосування балістики.

Дата публікації
Кількість переглядів
22
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie