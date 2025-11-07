- Дата публікації
-
Укрaїнa
Вибиті вікна в багатоповерхівках та дитсадку: росіяни атакували Запоріжжя
У Запоріжжі через російську атаку пошкоджено багатоповерхівки та дитячий садок: у будівлях вибило вікна. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Запоріжжі внаслідок чергової атаки російських військ пошкоджено житлові будинки та дитячий садок в одному з міських районів. У будівлях вибило вікна.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
За попередніми даними, інформації про постраждалих немає. На місці працюють аварійні служби та комунальники — вони ліквідовують наслідки атаки та допомагають місцевим мешканцям.
Федоров закликав громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і в разі загрози переходити до укриттів.
Нагадаємо, російська армія регулярно обстрілює Запоріжжя та область, завдаючи ударів як по прифронтових, так і по мирних районах міста.
Нагадаємо, що у Києві — повітряна тривога: загроза застосування балістики.